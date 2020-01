Ekraan

Üheks kõige suuremaks ja silmapaistvamaks asjaks, milles kaks telefoni eri radu pidi käivad on kahtlemata ekraan. Nimelt on Pro mudelil see viidud sõna otseses mõttes igast küljest servadeni. Ehk puudu on ka sisselõige eesmise kaamera jaoks ning seega on kogu seadme ekraan üks kogu esipaneeli täitev tervik. Tava 7T seevastu, on aga varustatud traditsioonilise sälguga eesmise kaamera tarvis. Etteruttavalt võib öelda, et Pro mudelil ei ole esimene kaamera mitte ära kaotatud, vaid see kerkib korpusest vajadusel vaikse surina saatel, olles kindlapeale üks telefoni ägedamaid ja silmapaistvamaid funktsioone. Erinevad on ka ekraanide suurused – tavamudeli oma veidi väiksem ehk 6,55 tolli ja Pro oma jällegi suurem ehk 6,67 tolli. Lisaks on Pro ekraan servadest veidi kumer, samal ajal kui 7T on traditsiooniliselt sirge.