ATKO veab reisijaid tõenäoliselt rikkis bussiga

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein ütles postitust kommenteerides Postimehele, et suure tõenäosusega on bussil mingid tõsised rikked ning ilmselt ei ole turvaline sellega reisijaid vedada.

«Info sellest on edasi antud vastavatele ametnikele, kes bussi tehnilist seisukorda kindlasti peatselt kontrollivad,» rääkis Rein.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on välistanud ATKO osalemisel liinihangetel, kuna ettevõttel on olnud ja on tõsiseid probleeme graafikutest kinnipidamise, busside seisukorra ja ka bussijuhtide endiga.