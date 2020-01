ATKO vedas reisijaid rikkis bussiga

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein ütles postitust kommenteerides Postimehele, et suure tõenäosusega on bussil mingid tõsised rikked ning ilmselt ei ole turvaline sellega reisijaid vedada.

ATKO teatas pärast Postimehe uudise avaldamkst, et eile hommikul suundus töökorras buss liinile, nii et armatuuril ühtegi tõrkele viitavat hoiatustuld ei põlenud. Liini teenindamise ajal süttis aga bussi armatuuril kollane märgutuli, mis lubab bussil sõitu jätkata, kuid samas annab teada, et bussi elektrisüsteemis on mingi väiksemat sorti tõrge.