Euroopa Komisjon tegi Huaweil tuju heaks

Paljude ekspertide hinnangul on Euroopa Komisjon oma soovituste ja nõuetega lootusetult hiljaks jäänud, kuna paljudes riikides on 5G võrgud juba püsti. Liiatigi ei kohusta esitatud tööriistakast liikmesriike millekski.

Huawei teatas ka, et on Euroopas kohal olnud juba peaaegu 20 aastat ja tema turvalisus on tõestatud. «Jätkame koostööd Euroopa valitsuste ja ettevõtetega ühiste standardite väljatöötamiseks, et tugevdada võrgu turvalisust ja usaldusväärsust,» teatas Huawei.