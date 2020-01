Autovaraste grupeering on tagasi? Järvekülast varastati öösel hinnaline Lexus

Tallinna külje all Järvekülas varastati ööl vastu tänasest 2018. aastal toodetud hinnaline hübriidmaastur Lexus NX300H, kindlustusseltsi PZU hinnangul on tõenäoliselt tegu organiseeritud autovaraste grupeeringuga, sest kahtlast tegevust on täheldatud ka teistes linnaosades.