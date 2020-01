Autovaraste jõuk väisas Eestit: öösel varastati kaks Lexust ja üritati ärandada Audit

Kelt märkis, et võtmevaba käivitussüsteemiga autod on varastele ahvatlevamad. Võtme turvaliseks hoiustamiseks on mitu viisi. Kõige lihtsam on hoida auto võtit kohas, mis ei ole vargale kergesti ligipääsetav. Samuti on kaubandusvõrgus saadaval võtmete jaoks spetsiaalsed kotid ja metallkarbid, mis raskendavad võtme signaali võimendamist,» lisas Kelt.

«Üks võimalus on auto parkida kinnisesse aeda, sest läbi aia enamasti ei sõideta. Teine võimalus on kasutada Faraday võtmekotti, mis takistab auto suhtluse puldiga. Tänu sellele ei ole võimalik võtmesignaali pikendada ning autot on sedaviisi võimatu varastada. Aia puhul on oluline, et see oleks lukustatav. Faraday koti puhul tuleb jälgida, et toode vastaks turvanõuetele ja omaks ametlikku turvasertifikaati,» rääkis Vaino.