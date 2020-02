«Punane sekund» osa 20: kuidas maanteel ohutult jalgrattaga sõita

Traagiline õnnetus 9-aastase jalgratturiga tuletab meelde, et laste käitumine on tihti ettearvamatu ja autojuhid peavad seda teadvustama. Lapsed peavad aga kindlasti läbima jalgratturi koolituse. Kas saatejuht Madis Kimmel läbib õpperaja edukalt?

OÜ Autosõit koolitaja Riho Tereping rääkis saates, et lapsed võivad rattaloa eksameid teha koolis, autokoolis või maanteeametis, aga õpetada võivad ka lapsevanemad ise, kui nad arvavad, et oskavad.

Muu hulgas tuleb tähelepanu pöörata sellele, et enne manöövreid käega õiged suunamärguandeid tehakse, et kiiver oleks peas ja ratas varustatud esi- ja taga- ja kodarahelkuritega ja et seisvatest autodest möödutakse ohutust (ukse laius) kaugusest.

«Liiklusreeglid, ohutus, ennetamine – need on kõige suurema tähtsusega,» ütles Tereping.

Oluline on lastele selgitada ka seda, et isegi kui neil on õigus sõita sõiduteel, tuleb alati valida ohutum tee. Nagu ka seeda, et tee ületamiseks tuleks rattalt maha tulla ja teha seda jalgratast käekõrval lükates.