Bolt: me ei korralda taksovedu

Bolt on oma mobiilirakenduses kehtestanud taksojuhtidele ja nende klientidele kohustuslikud sõidutariifid, maksab taksojuhtidele sõitude osutamise eest tasu, vahendab taksosõiduks oma logoga liisinguautosid, osutab kliendiinfoteenust ja sõlmib kliendilepinguid ettevõttetega. Sellele vaatamata leiab ta, et see kõik pole taksoteenuse vahendamine.

«Kui me vaatame infoühiskonna teenuse seadust ja Euroopa Liidu seaduseid, siis meie peame ennast infoühiskonna teenuseks. Taksovedu meie ei korralda. Euroopa Liidu direktiivi kohaselt ei tohiks infoühiskonna teenuse osutajale panna kohustust kontrollida infot, mida ta ainult edastab,» ütles möödunud nädalal portaalile Geenius Eelmise aasta suvest saadik Bolti Balti- ja Põhjamaade valitsussuhete juhi ametit pidav Sandra Särav.

Varem töötas Särav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) väliskoostöö nõunikuna. Just MKM on riigiasutus, mis on valmis saanud ühistransporditeenuse seaduse muutmise eelnõu, mis paneb taksoäpid otseselt vastutama oma pakutava teenuse kvaliteedi eest ning ka selle eest, et kõigil teenust osutavatel juhtidel oleksid olemas vajalikud litsentsid ja load – sõidukikaart, teenindajakaart ja taksosõidule vastav liikluskindlustus.

Tallinna munitsipaalpolitsei MUPO karistas möödunud aastal 567 taksojuhti, neist 307 osutasid teenust infoühiskonna teenuse vahendusel. MUPU teatas sel nädalal, et Bolt on pretsedenditult suurima rikkumiste arvuga firma ning et ta on püüdnud pikemat aega MKMile selgitada, et praegune olukord, kus äpi vahendusel teenust pakkuvad firmad ei kontrolli oma sõidukijuhtide sõidukikaartide olemasolu, ei ole aktsepteeritav.