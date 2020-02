Kanada ettevõte hakkab kasutama Skeletoni kondensaatoreid

«Meie superkondesaatorid on Attaboticsile väga sobivad, sest neil on pikk kasutusiga, suur läbilaskevõime ja võimsustihedus. Mida väiksem on toiteallikas, seda väiksemaid roboteid Attabotics saab teha, mis omakorda võimaldab kasutada vähem ruumi ja muuta laotegevust tõhusamaks,» ütles Skeletoni tegevjuht Taavi Madiberk.