Koroonaviirus jõudis veebi

Viirusetõrjeettevõtte Kaspersky andmeil on pahatahtlikke faile esitatud koroona viiruse kohta käivate .pdf-, .mp4-, .docx-failidena.

Failide nimed viitavad sellele, nagu sisaldaksid need videojuhiseid kaitse kohta, uudiseid uutest ohtudest ning isegi viiruse tuvastamise protseduure, ent see on pettus.