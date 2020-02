Koroonaviirus ähvardab maailma suurimat mobiilimessi kaosega

Mitmed Hiina ja selle lähiriikide tehnoloogiagigandid – näiteks LG ja ZTE - on juba teatanud, et jätavad sel aastal näitusele üldse tulemata või piiravad oma osalust märgatavalt ja jätavad ära uute toodete esitlused.

Kui palju neid laagreid saab olema? MWC-le oodatakse sel aastal ligikaudu 100 000 külastajat ja osalejat. Ettevõtteid on näitusel väljas 1200 ringis. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et suurtel tegijatel - nii ZTEl kui näiteks Huaweil - on olemas Euroopas püsivalt palgal tohutu kogus töötajaid.

Huawei teenistuses on Euroopas näiteks 12 000 inimest ja suure tõenäosusega saadetakse Barcelonasse just need töötajaid ja Hiinast tuuakse kohale vaid hädavajalikud lisajõud. Aga väga palju saab Hiina ühisstendidel väljas olema väiksemaid tegijaid ja selliseid ettevõtteid on tulemas tõesti kümneid ja sadu.