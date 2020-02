Briti päritolu e-residendid on asutanud Eestis sadu ettevõtteid

Tänase päeva seisuga on brittidest e-residentide arv kasvanud 3253-ni ning selle näitajaga on Suurbritannia viiendal kohal – eespool on Soome, Venemaa, Ukraina ja Saksamaa. Alates 29. märtsist 2017. aastal, mil Ühendkuningriigi valitsus teatas Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest astuda Euroopa Liidust välja, on briti e-residentide arv enam kui kolmekordistunud.