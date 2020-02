KPMG ekspert: Eesti tervisetehnoloogia takerdus kiviaega

«Paraku tundub, et tervishoiusektoris on Eesti pisut takerdunud kiviaega ning tehnoloogilistesse lahendustesse kas ei taheta või ei raatsita investeerida. Samas saab just tehnoloogia abil kõige tõhusamalt leevendada survet meie tervishoiusüsteemile luues platvorme, mida oleks ju võimalik ka eksportida, kui selleks oleks riiklik tahe ja tegevusplaan,» sõnas Lindpere Tallinnas täna peetud KPMG ärifoorumil.