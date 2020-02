Eesti iduettevõtete arv ületas 1000 piiri

«Uus andmebaas annab selge signaali, et idusektor on avatud ja läbipaistev,» sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.

Andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat või vähem ning mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule, mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritav.