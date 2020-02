Samsung toob Eestisse oma äsja esitletud volditava mobiili

Seadmel on avatuna 6,7-tolline FHD+ Dynamic AMOLED ekraan. Ekraani ääristab kergelt väljaulatuv serv, et säästa ekraani kokkupanemisel vigastuste eest. Suletuna on seadme välisküljel lisaks 1,1-tollisel ekraanil näha kellaaeg ja äppide teavitused ning seda miniekraani saab kasutada ka kaamera eelvaate ekraanina, seega saab selfisid soovi korral teha ka tagakaameraga.