Siin see on: Samsung tutvustas tänavust tipptelefoni Galaxy S20

Uuest seadmest tuli välja kolm mudelit, millele on võrreldes eelmise aasta S10 telefoniga lisatud 5G tugi, Samsungi telefonide siiani suurim 108MP kaamerasensor ja 120Hz värskendussagedusega ekraan.

Galaxy S20 telefonist tuleb müügile kolm mudelit – Galaxy S20, Galaxy S20+ ja Galaxy S20 Ultra. Kolme telefoni eristab üksteisest põhiliselt kaamerate arv, ekraani suurus ja aku mahutavus.

Galaxy S20 Ultra on varustatud 108 MP, S20 ja S20+ 64 MP tagakaameratega. S20 Ultra mudelil on ka spetsiaalne funktsioon, mis ühendab üheksa pikslit kokku üheks, mis tagab parema kaamerakvaliteedi hämarates oludes.

Teine oluline osa kaamerate juures on zoom - Galaxy S20 Ultra mudelil on tagaküljel spetsiaalne zoom­-kaamera, millega saab objekte kuni 100 korda optiliselt sisse suumida. Samuti on kaameratel lahendus, kus saab pildist mõne kindla osa välja valida ja selle välja lõigata, mis lubab kompositsoonile mõelda alles pärast foto tegemist.

Telefonide kaamerad pakuvad 8K resolutsioonis videosalvestust ja Single Take funktsioon jäädvustab pildistamise hetkel ühel ajal videot ja pilte telefoni eri kaameratest ning kasutaja saab ise hiljem valida, milline jäädvustus talle kõige rohkem meeldib.

Sarnaselt 2019. aasta suvel tutvustatud Note10 telefonidele on ka uute S20 mudelite esiküljel Samsungi Infinity-O ekraan, kus ekraani ülaosasse on esikaamera jaoks lõigatud pesa. See on tehtud veel väiksemaks ja ääred ekraani ümber õhemaks.

Galaxy S20 tuleb 6,2-tollise QHD+, Galaxy S20+ 6,7-tollise QHD+ ja Galaxy S20 Ultra 6,9-tollise QHD+ ekraaniga. Kõik ekraanid on varustatud ka HDR10+ toega ja esmakordselt Samsungi telefonidel on seadmete ekraanid 120Hz värskendussagedusega, mis tähendab, et telefoni ekraanipilt uueneb varasema 60 asemel nüüd 120 korda sekundis, mis muuda kasutuskogemuse palju sujuvamaks ja kiiremaks.

Aku on kõige väiksem Galaxy S20 mudelil - 4000mAh mahutavusega. Galaxy S20+ aku on 4500mAh ja Galaxy S20 Ultra seest leiab 5000mAh aku.. Akude laadimiseks on Galaxy S20 ja S20+ seadmetel 25W ja Ultra mudelil 45W kiirlaadimine.

Galaxy S20-l on muutmälu 8GB ja S20+ ja Ultra mudelitel 12GB. Sisemälu on kõigil telefonidel Eesti turul 128GB, millele saab lisada kuni 1TB mälukaardi.

Koos Galaxy S20 telefonidega tõi Samsung turule uued juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds+, millele on lisatud paremad AKG seadistatud kõlarid, 3 mikrofoni ja parem aku, mis kestab kuni 11 tundi ja klappide karp lisab sellele veel 11 tundi. Klappide 3 eraldiseisvat mikrofoni lasevad soovi korral klappidesse sisse ka välist heli, et kasutaja kuuleks mis tema ümber toimub ja vajadusel oleks võimalik näiteks kõrvalseisjale midagi öelda.

Uusi Galaxy S20 telefone on võimalik eeltellida alates 11. veebruarist ja seadmed jõuavad poodidesse 13. märtsil järgmistes värvides:

- Galaxy S20: Kosmiline Hall, Pilvesinine ja Pilveroosa

- Galaxy S20+: Kosmiline Hall, Pilvesinine ja Pilvemust

- Galaxy S20 Ultra: Kosmiline Hall ja Kosmiline Must