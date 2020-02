Tehinguid saab peagi kinnitada notari juurde minemata

Esimeses etapis saab tehinguid kaugtõendada viies välisriigis asuvas Eesti saatkonnas e-notari keskkonnas videokõnega. Need saatkonnad on Helsingis, Stockholmis, Riias, Brüsselis ja Londonis.

Notarite koja juhi Merle Saar-Johansoni sõnul tekib aasta jooksul võimalus videokõnega tehinguid kinnitada kõikjal – ka väljaspool saatkondi. Peamine küsimus on selles, et notarid peavad olema kindlad, kas inimene on oma tahtes vaba, nii et kaugtõendamise korral tuleb seda hinnata tema näoilmetest.