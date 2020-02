Nokia loobub viiruse hirmus maailma mobiilikongressist

«Nokia on hoolikalt jälginud olukorda seoses uue koroonoviiruse levikuga, et teha faktidel põhinev otsus meie osaluse kohta tänavusel mobiilimessil,» teatas Soome firma.

Kuigi töötajate tervis ja ohutus on meie absoluutne prioriteet, saame ühtlasi aru, et meil on vastutus tööstuse ja klientide ees. Seetõttu oleme võtnud vajaliku aja hindamaks kiiresti muutuvat situatsiooni, konsulteerinud väliste ekspertide ja võimudega ning planeerinud riske erinevate stsenaariumide puhul, teatas Nokia.

Protsessi tulemusena usub Soome firma, et mõistlik on mobiilimessist tänavu loobuda.

«Tahame tänada katusorganisatsiooni Global System for Mobile Communications, Hiina, Hispaania ja Kataloonia valitsusi ning paljusid teisi, kes on väsimatult töötanud uue koroonaviirusega seotud väljakutsetega ning neil on meie täielik tugi edasi liikumiseks,» teatas Nokia.

Barcelona messi asemel plaanib Nokia klientidele tooteid ja uuendusi tutvustada «Nokia Live» üritustesarjaga.

MWC teatas üleeile, et keelab üritusel osalemast Hiina Hubei provintsi elanikel.

Kõik inimesed, kes on külastanud Hiinat, peavad tõendama, et nad on enne MWC-d vähemalt kaks nädalat viibinud sellest riigist eemal. Lisaks paigaldatakse messi sissepääsude juurde kehatemperatuuri mõõtmise väravad.

Kõik külastajad peavad kinnitama, et nad pole kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimestega. Hiinast pärit inimesi on sel messil tavaliselt osalenud 5000–6000.