Siseminister Mart Helme alustas Bolti tegevuse üle erikontrolli

«Kui me räägime Boltist, siis mulle on tulnud signaale, ja väga kompetentsetest allikatest, et seal sõidavad taksot inimesed, kellel ei ole selleks õigust, kellel ei ole vastavat tööluba, kes on viisavabaduse alusel sisenenud Eesti Vabariiki, kus nad ei saa viisavabaduse alusel tööd teha, aga ometigi nad teevad siin taksojuhitööd,» ütles Mart Helme täna riigikogu infotunnis.

«Ma kavatsen seda kontrollida ja kui selgub, et need signaalid ei vasta tõele, siis ma ütlen, et see firma on usaldusväärne. Kui selgub, et need signaalid vastavad tõele, siis saab kinnitust see, et see firma ei ole usaldusväärne. Usalda, aga kontrolli. See on see, mida riik peab tegema, riik peab käituma riigina,» ütles minister.