Idufirma CostPocket püüab Funderbeami platvormil 200 000 eurot

Kampaania juhtinvestoriks on tehnoloogia ja tarkvaraäri taustaga Kaspar Hanni, kes on ka Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) juhatuse liige. Hanni sõnul on ettevõtte meeskond näidanud mitme aasta jooksul väga head toote- ja äriarendust ning on teinud õnnestunud valiku kliendisektori puhul – raamatupidamisbürood ja ettevõtted, kes hindavad lihtsaid raamatupidamislikke protsesse.