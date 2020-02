Ühe panga klientidel tekkis tulude deklareerimisel ootamatu takistus

Maksuametile saab tuludeklaratsioone esitama hakata alates laupäevast ehk 15. veebruarist ning nende esitamise tähtaeg on 30. aprill. Pankadel on olnud hea tava, et eluasemelaenult tasutud intresside tõendi edastamise võimalus avatakse mõned päevad kuni nädal enne tuludeklaratsioonide esitamise alguskuupäeva.