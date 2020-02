Uus nimekiri ⟩ Seadust rikkuvaid taksosid on juba üle 160

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõdeb, et ühistranspordiseaduse kohaselt on reisijate vedu ilma sõidukikaardita keelatud ja et rikkumise eest peaks saama karistada nii autojuhte kui ka neid vahendavate äppide omanikke. Omavalitsused tõdevad aga, et äpitaksode kontrollimine ja nende süü tõestamine on äärmiselt keerukas.