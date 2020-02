Eesti iduettevõtete käive kasvas rekordilise 400 miljoni euroni

Möödunud aasta lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes kokku 5944 inimest, mis on 31% enam, kui aasta varem. Töötajate arvu on jõudsalt kasvatanud Veriff (+240), Bolt (+233) ja Transferwise (+141).

Startup Estonia andmete kohaselt on 52% iduettevõtete töötajatest vanuses 21-30 ja 36% on vanuses 31-40 eluaastat. Eesti iduettevõtete töötajatest 22% on välismaalased, kusjuures 60% neist on kõrgharidusega. Sektoris tervikuna on 55% töötajatest kõrgharidusega.