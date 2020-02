Mupo hoiatus Maardu taksojuhtidele: tahate probleemideta Tallinnas taksot sõita, siis…!

Mupo kinnitas ühtlasi, et on võtnud taksokontrolli oma prioriteediks ja seda tehakse koostöös politseiga. «Igapäevaselt!» rõhutas mupo.

Kontrollimisel väitis juht, et ei osuta taksoteenust, vaid ootab isikuid, keda ta äsja Maardust Balti jaama ning siis kohe tagasi sõidutab. Seega ei osutavat ta Tallinnas taksoteenust, vaid teenindab Maardu kliente.

«Olgu taksondusega vähem kursis inimestele selgituseks öeldud, et kui juht soovib osutada taksoteenust mujal, kui talle kaardi väljastanud omavalitsuse teeninduspiirkonnas, siis peab ta järgima teises omavalitsuspiirkonnas kehtestatud nõudeid. Seega Maardust sõidukikaardi saanud juht peab Tallinnas teenindades järgima Tallinnas kehtestatud norme,» selgitas mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Patrull juhtis tähelepanu asjaolule, et kui juht taksoteenust ei osuta, siis vastavalt seadusele peab sõidukilt plafooni eemaldama. Kõnealusel autol oli aga taksoplafoon ja lisaks sellele seisis auto taksopeatuse vahetus läheduses.

Juhile määrati trahv 200 eurot, mille too Harju maakohtusse edasi kaebas. Kohus on tänaseks oma otsuse teinud ja jättis Maardu juhi kaebuse rahuldamata. Muude põhjenduste hulgast jääb kohtuotsusest kõlama lause: «… kui taksoteenust ei osuta, võta plafoon katuselt maha, sest muul juhul loetakse sind teenuse osutajaks, olenemata sellest, millised on väljamõeldud jutuversioonid.»