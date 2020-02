Bolt hakkab juhtide sõidukikaarte kontrollima

«Meie jaoks on oluline tegutseda igas riigis vastutustundlikult. Suhtleme aktiivselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et selgitada välja, mis on seadusemuudatuse eesmärk ning milline on selle mõju meile. Kuna seadusemuudatusega suureneb oluliselt Boltile antav kohustuste hulk, tahame selleks võimalikult hästi valmis olla,» ütles Bolti Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.