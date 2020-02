Google välistab uutel Huawei mobiilidel Gmaili ja YouTube’i

Teatavasti paigutas USA valitsus möödunud aasta 16. mail Huawei musta nimekirja, millesse kuuluvate ettevõtetega on USA firmadel keelatud koostööd teha. See tähendab, et Google teenustel ja rakendustel on keelatud töötada Huawei seadmemudelites, mis on välja antud pärast seda kuupäeva. Neisse ei tohi paigaldada ka selliseid Google’i tuntud rakendusi nagu Gmail, Maps, YouTube, Play Pood, kirjutab Gadgets 360.