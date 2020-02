Huawei toob Eestis müügile hingedega ja hingematva hinnaga mobiili

Kui seade avada, siis on kahekilise polümeeristruktuuriga ekraani suuruseks kokku 8 tolli. Kui seade on aga kokku pandud, siis on sellel kaks ekraani: 6,6-tolline põhiekraan ja 6,38-tolline sekundaarne ekraan tagaküljel.

Mobiili hinged koosnevad ettevõtte teatel ligi 100 detailist ning neis on kasutatud tsirkooniumipõhist (tsirkoonium on titaanile sarnane metall - toim) vedelmetalli. Ka seadme jahutussüsteem on kohendatud kokkuvoltimisega ning selles on kasutatud elastset grafeeni.