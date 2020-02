Karbist välja: väänduv Huawei Mate Xs – tohutu riskiga toode

Ja siit tekib küsimus: kellele ja miks on vaja ruudukujulist ekraani? Videod on suhtega 16:9 või 21:9 – seega jääb suur osa ruudukujulisest ekraanist kasutamata. Seega ei, laius on ikka sama, seega ei mingit kasu. Liiatigi on näiteks YouTube nii halvasti selle seadme jaoks kohandatud, et pilt kipub ikka kuskile valesse kohta sattuma.

Siis tekkis mul mõte kasutada ära seadme väändumist ja muuta video vaatamine mugavaks seeläbi, et jättagi mobiil poolavatuks ja vaadata pilti ainult suuremalt küljelt. Aga neetud! See kalle on ju 90 kraadi, mitte väiksem. See tähendab, et video vaatamiseks pean langema laua tasapinnale. Seega ei läinud läbi ka see trikk.

Kui proovisin aga täisnurkselt avatud seadme keerata teistpidi, siis jäi video ikka ekraani keskele ja ma nägin sellest ainult alumist osa:

FOTO: Aivar Pau

Ka veebilehed on disainitud pigem ikka 16:9 suhte tarvis, aga tuleb tunnistada, eks suure ekraani pealt ole ikka mõnusam lugeda, kui väikse pealt, olgu või Postimeest:

FOTO: Aivar Pau

Multitaskingu jaoks pole veel äpid samuti väga valmis, et nende vahel näiteks pilte või tekste vedada. Seega tuleb igal ostjal enda jaoks tõsiselt läbi mõelda, milleks on tal tegelikult vaja ekraani, mis on väiksem kui tahvelarvuti, suurem kui mobiiltelefon, kujult ruut ja seejuures viis korda kallim, kui keskklassi mobiil või madalama klassi tahvelarvuti.

Jah, just, viis korda! See seade tuleb müügile soovitusliku hinnaga 2499 eurot. Kolm keskmist kuupalka! Tundub palju? Nii ongi, aga õnneks on uutel asjadel komme olla alguses kordades kallimad, kui nad seda tegelikult väärt on.

Üks on aga kindel: Huawei tipptelefonid teevad jätkuvalt suurepäraseid fotosid ja Mate Xs on raudselt neist veel omakorda kõige parem. Äärmiselt selged ja teravad, tasakaalus loomulike värvidega, suurepärase suumimisvõimega ja lähivõtte funktsionaalsusega, kahte stabilisaatorit (optiline ja AI) kasutav nelikkaamera.

Koostöös Leicaca arendatud kaameraid on seadmel neli: 40 MP põhikaamera, 16 MP ülilainurkkaamera, 8 MP telefoto kaamera ja lisaks sügavusandur.

Lihtsalt üks näide: Sagrada Familia suumimata ja üks selle detail samalt kohalt kümneid kordi suumitult:

FOTO: Aivar Pau

FOTO: Aivar Pau

Aku mahutavuseks on 4500 mAh ja 85 protsentsi saab sellest laetud poole tunniga. Platvormiks on Androidi avatud lähtekoodiga versioon 10, mida võivad kasutada isegi sanktsioonialused ettevõtted. Huvitaval kombel on seadme jaoks tasuta saadaval ka Microsoft Office programmid.

Kirjutada tuleb selle seadme puhul pöialdega ja vähemalt meestel ulatuvad need ekraaniklaviatuurl kõikide tähtedeni. Kokkupandult höirib aga see, et kogu vaade on vasakule nihkunud ja nii jäävad savaku poole klhavid juba kumeruse peale.

Kokkuvõttes on tegemist seadmega, mis Huaweile kindlasti müügiedu ei too. See on lihtsalt liiga kallis ja arusaamatu vajadusega seade, mille äpipood on vähemalt esialgu olulistest äppidest tühi. See on lihtsalt moega kaasamineku seade.