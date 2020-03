Eesti olulisim tehnoloogiakonverents lükkub viiruse tõttu edasi

Pärast arutelusid Terviseameti, Tallinna linna, ürituse partnerite ja meeskonnaga otsustas Latitude59 sündmuse edasi lükata, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele ning tagada osalejate, partnerite ning meeskonna turvalisus üritusel, teatasid konverentsi eestvedajad.

Kuigi hetkel ei ole Eestis viiruse kohapealse laialdase leviku tõenäosus kõrge, siis arvestades Latitude59 2500 osalejani küündivat rahvusvahelist publikut, on ürituse edasilükkamine õige samm, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele.

«Otsus Latitude59 edasi lükata tuli raske südamega, kuid vaadates olukorda üle maailma ning võttes arvesse Terviseameti soovitusi, siis oli see ainuõige. Publiku ja meeskonna turvalisus on meie prioriteet. Kui nüüd vaadata lootusrikkalt edasi, siis kasutame juurde saadud aega ja teeme tööd, et sündmus saaks veelgi parem,» ütles Maarja Pehk, Latitude59 juht.