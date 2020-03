Muutused nutirindel: Xiaomi möödus Huaweist

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on võrdlus veel rängem: Huawei saatis võrreldes 2019. veebruariga välja 70% vähem telefone ja Xiaomi 30%. Kõikide tootjate peale kokku tarniti ülemaailmselt 62 miljonit telefoni, mida on 39% vähem kui läinud aasta veeburaris.

Huawei on praeguses olukorras suureks kaotajaks eelkõige tänu sellele, et nende ärile on eriti oluline kohalik turg, mis sai aga seoses koroonaviirusega juba veebruaris kõva põntsu. Kuna Huawei uutel seadmetel puuduvad Google'i rakendused ja teenused, seoses USA valitsuse eelmise aasta maikuu otsusega paigutada firma julgeolekukaalutlustel musta nimekirja, on Huawei kaotanud ostjaskonda Hiina väliselt, eriti Euroopas, kus Statcounteri kohaselt kasutab Google'i otsingumootorit 97% kasutajatest.