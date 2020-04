Riigifirma soovitab TV-kanaleid vaadata võimalusel antenniga

Eriolukorra tõttu on mobiilse andmeside kasutus tõusnud tavapärasest kõrgemaks terves Eestis. Elisa andmetel on mobiilivõrgus päevane kogutarbimine kasvanud umbes kolmandiku ja ka õhtusel tipptunnil on näha kuni 10-protsendilist koormuse tõusu.