WhatsApp kehtestas sõnumite edasisuunamisele piirangud

Piirangute kohaselt saavad kasutajad teatud sõnumeid edasi suunata niiöelda ühe chati võrra korraga, et vältida sisu edastamist, mis on kõige tõenäolisemalt valeinfo.

«Viimastel nädalatel oleme täheldanud kõnealuste sõnumite edasisuunamise märkimisväärset kasvu. Me usume, et on oluline aeglustada nende sõnumite ja valeinfo levimist,» kirjutati teadaandes.