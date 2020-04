Zoomi rivaal plaanib Skandinaavia suurimat IPOt

Kui Pexipil investoritelt kokku 200 miljonit dollarit koguda õnnestub, oleks see Financial Timesi andmetel Skandinaavia kõige võimsam tehnoloogiaettevõtte börsiletulek ajaloos. Majanduslehe andmetel on Pexipi rakendus koroonaviiruse mõjude tõttu tugeva taganttuule saanud: viimastel nädalatel on rakenduse kasutamine seitsmekordistunud. Pexipi ärimudel töötab nõnda, et ca 97% müügitulust tuleb puhtalt toote kasutajatelt.

„Meie valdkonnas levis nali, et see aasta on videokonverentside aasta ja see aasta tuleb teistsugune. Mis nüüd tõesti teistmoodi läks, on muutused ühiskonnas. Kõik peavad täna videokonverentsi mingil kujul kasutama. Meie põhikonkurent pole teine sama sektori ettevõte vaid mittekasutamine,“ ütles Pexipi juht Michel Sagen.

Financial Timesi andmetel plaanib firma Oslo börsilt koguda 100 miljoni USA dollari väärtuses investorite raha. Sealjuures toimub IPO nõnda, et olemasolevad aktsionärid müüvad oma aktsiaid. Lisaks kindlustas Pexip omale suurinvestorite toetuse: 1 miljardi Norra krooni ehk ligi 100 miljoni USA dollari väärtuses lisaraha. Pexipi neli tuumikinvestorit on Capital Group, Wasatch Global Investors, DNB Asset Managemtn ja TIN Fonder.

Pexipile tulevad kasuks skandaalid ülipopulaarse videokonverentsirakenduse Zoomi ümber: turvaprobleemidega võitlev USA firma sunnib turvateadlikemaid kliente alternatiive otsima. Sealjuures pööratakse pilgud ka Pexipi poole, mille kasutajate hulgast leiab nii PayPali kui ka Amnesty Internationali. Tõele au andes pole turvaskandaalid Zoomile sugugi nii laastavalt mõjunud kui võiks arvata: Business Insideri andmetel tõusis Zoomi kasutajate hulk möödunud nädalal 300 miljoni kasutajani, mida oli pea 50% rohkem kui aprilli alguses.

Pexip teatas, et esimeses kvartalis tegi müügitulu 50% hüppe Norra kroonidest ümberarvutatult 57 miljonile dollarile.Ettevõtte aastaaruandest selgub, et mullu jäi firma müügitulu 370 Norra krooni lähedale (34,88 USA dollarit) ning kasum oli 12,2 miljonit Norra krooni ehk 1,15 miljonit dollarit. Ärikliente oli Pexipil 3400.