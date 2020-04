Playtech saab koroona tõttu asendusjuhi

Nüüd saab ettevõtte nõukogu asejuhiks Claire Milne. Ettevõtte endine juht Alan Jackson teatas varem, et ei soovi uut ametiaega vastu võtta. Playtech rajati 1999. aastal Tartus ning Eestis on Playtechil jätkuvalt suur üksus, mida juhib Ivo Lasn. Kontserni juhiks on Mor Weizer.