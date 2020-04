Võitlus kodukontori pärast: internetihiidude videokõnerakendused

Kuigi Facebooki rakendusi nagu Whatsapp, Instagram ja Messenger kasutatakse koroonakriisi ajal varasemast rohkem, tuleb Facebooki juhil Mark Zuckerbergil nentida, et rakendus, mis kõikide meeli ärevil hoiab, on hoopis konverentsikõne lahendus Zoom. Sellepärast ei võtnud Facebookil kaua aega, et sarnase lahendusega välja tulla. Zuckerberg lubas, et tema rakenduses puuduvad turvaprobleemid, millega Zoom võitlema on pidanud.

Facebooki lahenduse nimeks saab olema Rooms – messengeri äpi kasutajad saavad kutsuda virtuaalsesse ruumi algselt 20, hiljem kuni 50 teist kasutajat. Zuckerbergi sõnul peaks tehisintellekt aru saama, kui «tihe on side» kutsujaga, ikka selleks, et suvalised kasutajad kõnele ligi ei pääseks. Kuna Zoomi võlu on, et kuni 100 inimesega kõnesse pääseb vaid lingiga, said võõrad seda teadmist kurjasti ära kasutada.

Zuckerberg tahab olla parem kui Zoom: kui viimase taustad on staatilised, siis Facebooki uues rakenduses peaksid taustad olema 360 kraadi pööratavad, samuti saab muuta valgust vastavalt meeleolule.

Kui Zoomis saab tasuta pidada 40minutilist kõnet, siis Facebooki rakenduses piirangutest esialgu räägitud pole.

Ka teised Facebooki ärid saavad oma «zoomid»: Whatsappi saab alates uuest nädalast kutsuda 4 asemel 8 sõpra. Samuti lubab Zuckerberg rakenduses otspunktkrüptimist.

Millal täpselt rakendus saadaval on, pole selge: Facebooki kodulehel seisab, et osades riikides alustab teenus juba sel nädalal, teistes võtab asi veel paar nädalat aega.

Konkurents on karm: kes teeb mida?

Ka teised internetihiiud vaatavad praegu väga magusa konverentsikõne-äri suunal. Zoomi kasutajate hulk jõudis möödunud nädalal 300 miljoni kasutajani. Isegi peale koroonakriisi lõppu jääb eeldatavasti inimeste soov lihtsa ja turvalise konverentsikõne rakenduse järele alles.

Lisaks Facebookile on konverentsikõne rakendused ka teistel internetihiidudel. Microsoftil on selleks rangelt võttes kontserni kuuluv Skype ning lisaks Microsoft Teams. Viimasele tuleb kasuks, kui kasutajatel on Office 365 installeeritud. Samas jätab ta kasutajamugavus võrreldes Zoomiga soovida.

Apple‘i rakenduse nimeks on FaceTime. Konverentsikõnesse mahub korraga 32 kasutajat. Liitujaid saab lisada neid kas telefoniraamatust või meiliaadressi järgi otsides. Kuigi rakenduse kasutamine on võrdlemisi lihtne, on selle halvaks küljeks asjaolu, et kasutada saavad seda vaid Apple‘i toodete omanikud.

Google‘i puhul läheb pilt kirevaks. Internetihiiglasel on olemas Google Hangouts (tavakliendile – kui sul on gmaili aadress, on sul rakendus automaatselt olemas), Google Hangouts Meet (tasuline versioon, kuni 30. septembrini tasuta), Google Hangouts Chat (tasuline jututuba tiimidele), Google Duo (rakendus, millega saab teha kahe inimesega videokõne) ning Messages, mis on sisuliselt Androidile mõeldud rakendus.

Tavakliendile mõeldud Hangoutsi rakendusega saab korraga teha videokõne kuni 25 inimesega. Hangouts Meet laseb ligi 250 osalejat ning kuni 100 000 striimijälgijat, ütleb Google.