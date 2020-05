Koroonaäpid: kellel need on ja kuidas need töötavad

Suurbritannia koroonaäpp hakkab kasutama värvikoodi: inimene saab oma tervisliku seisukorda puudutavad andmed üles laadida ja kui ta ennast lihtsalt halvasti tunneb, siis saavad temaga kohtunud inimese nn kollase koodi. Kui peaks selguma, et tegu on koroonaviirusesse nakatunud inimesega, tuleb nn punane alert ning selle saanud inimesed peaksid kohe kahenädalasse karantiini suunduma, kirjutab The Telegraph.

Riiklike äppide kriitikud muretsevad selle tõttu, mis andmeid täpselt ikkagi kogutakse, kuhu need jõuavad ja kui kauaks need salvestatakse. Näiteks Poola äpi puhul ei meeldinud politico.eu sõnul kasutajatele see, et nende andmeid salvestavad võimud vee järgmised 6 aastat.

Ettevõtted näevad head võimalust töötajate jälgimiseks

Samal ajal kui Google‘i ja Apple‘i platvormidele äppide ehitamine käib täie hooga, on mitmed ettevõtted teist teed läinud.

Firmad nagu PricewaterhouseCoopers on öelnud Financial Timesile, et on loomas oma kohustuslikku koroona-rakendust töötajatele. USA tehnoloogiaettevõte Locix kinnitas, et nende loodav rakendus „paneb sentimeetri pealt paika“ töötaja asukoha. Rakendus võimaldab tööandjal öelda, kus töötaja oli, kellega ja kui kaua. Põhjenduseks tuuakse, et kui ühel töötajal avastatakse koroona, saab firma kohe vaadata, kus ja kellega kontaktis on olnud.

Ettevõtte Microshare arvates ei tohiks koroonaäppide loomisel piirduda telefoniäppidega – nende hinnangul tasuks hoopis panna odav bluetoothi-rakendus töötajate rinnasiltide, kontorivõtmete või muu seadme sisse, sest koroonaäpid on vabatahtlikud, siis need lahendused oleks kohustuslikud, rääkisid ettevõtted Financial Timesile.

Kuigi ettevõtted räägivad koroonaga võitlemisest, on ebaselge, kui kaua töötajad neid kohustuslikke rakendusi kandma peaks. Need annavad ettevõttele võimaluse jälitada töötaja tegemisi ka peale tööpäeva lõppu ning seda, mis nende andmetega saab, Financial Timesist ei selgunud.

Koroonaviiruse puhangu levikuga kaasnes ettevõtete suur huvi tarkvara vastu, millega kodukontoris töötajaid jälitada saaks. Nii kirjutas Telegraph juba märtsi lõpus, kuidas vastavaid lahendusi pakkuvatel ettevõtetel hästi läheb. Levinud on näiteks rakendused, millega tööandja teatud intervallide tagant töötaja arvutiekraani salvestab ja niimoodi teada saab, mida töötaja teeb.