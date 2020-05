Forbes: Xiaomi rikub pööraselt kasutajate turvalisust

Täpsemalt avastas Cirlig, et kui ta käis internetis läbi Xiaomi vaikimisi peal brauseri, siis salvestas too kõik veebilehed, millel ta käis, olenemata sellest, kas tegu oli Google‘i või rohkem privaatsust pakkuva DuckDuckGo-ga. Otsingud salvestati ka juhul kui kasutaja valis nn privaatsema incognito-rakenduse. Forbesi andmetel saadeti kõik andmed küll Singapuri ja Venemaa serveritesse, aga domeenid olid registreeritud Pekingis. Cirlig kahtlustab, et Xiaomi telefon tunneb huvi ka tema äppide kasutuse vastu ning avastas, et kui ta kasutas muusikaäppe, siis salvestas Xiaomi ka tema muusikavaliku.