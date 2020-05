Koroonakriis on kasvatanud e-residentsuse taotlemist

«Selgus, et koroonapandeemia tõttu riikides kehtestatud eriolukord on suurendanud soovi esitada taotlus e-residentsuse saamiseks. Seda märkisid 48 protsenti nendest uuringus osalenutest, kes pole veel e-residendid,» ütles e-residentsuse programmi juht Vatter pressiteates.

Vastused laekusid ligi 1500 inimeselt, kellest 1100 on e-residendid ja 400 veel mitte.

Vatter lisas, et uuring kinnitas e-residentide profiilis toimunud olulist muutust. «Näeme, et kiiresti kasvab nende e-residentide osakaal, kes esitasid taotluse kindla eesmärgiga alustada äritegevusega. Seda kinnitas küsitluses üle 60 protsendi vastanutest,» märkis Vatter.

E-residendid, kes seni Eesti ettevõtet loonud pole, toovad peamise põhjusena välja, et töötavad veel oma äriplaaniga.

«Koroonaviirusest tingitud olukord on avaldanud ettevõtlusele tohutut mõju. Majanduslikult keeruline aeg sunnib ettevõtteid oma äristrateegiat ümber hindama. On väga mõistlik, et alustav ettevõtja kaalub muutunud tingimustes põhjalikult kõiki riske. Mõne kuu tagune äriplaan ei pruugi täna enam toimida,» sõnas Vatter.

Ta lisas, et Eesti riigi jaoks on suurepärane, kui e-residentsuse programmiga liituvad just need välisettevõtjad, kes on jõudnud veendumusele, et nende toode või teenus on turuküps.

«E-residentide loodud Eesti ettevõtete kumulatiivne käive ületas sel kevadel miljardi euro piiri ja nende maksutulu alusel tõi e-residentsus riigile möödunud aastal 15 miljonit eurot tulu. Ühtlasi ostavad e-residendid üha enam teenuseid kohalikelt teenusepakkujatelt, kes seeläbi ka COVID-19 kriisi tingimustes kasvavad ning uusi töökohti loovad,» ütles Vatter.

Uuringus osalenud 1100 e-residendist on Eestis firma loonud ligi 500. Neist üle 20 protsendi hindas COVID-19 võimalikku negatiivset mõju oma ettevõttele kümne palli süsteemis maksimumiga. Samas tõi 300 e-residendist ettevõtjat programmi suurima väärtusena just välja võimaluse juhtida firmat asukohast sõltumatult, mis on eriolukorra tingimustes kasulik.

Vatter ütles, et paindlikkus on ettevõtluses kindlasti konkurentsieelis. Ta märkis, et võimalus kasutada Eesti e-teenuseid asukohast sõltumatult annab e-residentidest ettevõtjatele võimaluse reageerida kiiretele muutustele.

«Üleilmse pandeemia mõjul kehtestatud piirangute tingimustes peab ettevõtja arvestama üheaegselt klientide, koostööpartnerite ning teiste oluliste osapoolte vajaduste järskude ja pidevate muutustega,» sõnas ta.

Uuringust selgus, et 60 protsenti Eestisse juba ettevõtte loonud e-residentidest hindavad e-residentsuse mõju eriolukorraga toime tulemisel positiivseks.