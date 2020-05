Airbnb koondab iga neljanda töötaja

Siiski on Airbnbl ka häid uudiseid: enne kärpeuudise teatavakstegemist kinnitas Airbnb juht Brian Chesky, et näiteks Taanis ja Hollandis kasvas hüppeliselt nõudmine kodumaiste Airbnb-korterite vastu. „Olukorra paranemine on parem kui see, mida me veel kaks nädalat tagasi ootasime. Kas see on ajutine taastumine? On see püsiv taastumine? Keegi ei tea,“ ütles Chesky möödunud nädalal.