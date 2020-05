Viga Inteli rakenduses teeb miljonid arvutid häkkeritele lahti

Thenextweb.com kirjutab, et kõik 2011 ja 2020. aasta vahel väljatulnud Thunderbolti pordid on sama veaga ning tarkvara uuendus paraku viga ei paranda – tegu on riistvara probleemiga. Häkkeritel võimaldab viga mõne minuti jooksul arvuti turvamehhanismidest (nt paroolid) mööda hiilida ja kõikide arvutis olevate andmete üle täielik kontroll haarata. Thunderbolt on kasutusel USB-ühendustes, nii et ainus variant enda arvutit kaitsta on tundmatuid Thunderbolti-rakendusi mitte kasutada.