USA osariik läheb Uberi ja Lyfti vastu kohtusse

Kalifornia osariik leiab, et Uber ja Lyft on autojuhtide staatust valesti määratlenud ja seetõttu tuleb neil sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvat kahjutasu maksta. Kui mõlemad sõidujagamisplatvormid määratlevad autojuhte iseseisvate teenusepakkujatena, siis Kalifornia osariigi jaoks on selge, et tegu on tegelikult Uberi ja Lyfti töötajatega. Lisaks Kalifornia osariigi prokuröridele tuleb ettevõtetel rinda pista Los Angelese, San Francisco ja San Diego prokuröridega, vahendab Reuters.