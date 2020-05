Singapuris hoiab koroonakorda robotkoer

Singapuri Bishan-Ang Mo Kio pargi haldajad otsustasid testida neljajalgset robotkoera kaks nädalat, et vaadata, kuidas ta suudab sotsiaalset distantseerumist ellu viia. Koer on varustatud kaameratega ning kui ta näeb, et inimesed üksteisele liialt lähedale liiguvad, mängib ta neile ette salvestatud teate.