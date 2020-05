Yandexist sai tänu koroonale Venemaa Amazon

Kui koroonaviiruse tingitud piirangud Venemaal kehtima hakkasid, tabas Yandexi taksoäri suur löök. Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige läheb: Financial Timesi andmetel aitab taksosõidu poolel tekkiva rahalise kahju korvata muljetavaldav kullerteenuse kasv. Lehe sõnul on Yandexi kulleriäpi kasutajate arv alates märtsikuust kasvanud 75%. Yandexi juht Greb Abovski ütles lehele, et nad loodavad koroonakriisi ära kasutada ning sel ajal uutesse äridesse siseneda.

Yandexit on peetud tema otsingumootori tõttu Venemaa Google‘iks. Kuid Yandexil on terve rida teisi ärisid: teiste seas suur Amazoni-taoline veebipood, enda filmide tootmine Kinopioski all, Alisa-nimeline virtuaalassistent ning juba nimetatud Yandex Taxi. Yandexi juht oli tuleviku suhtes optimistlik: tänu koroonakriisile hakkavad inimesed aina rohkem tehnoloogiat kasutama ja see on Yandexi-sugustele internetifrmadele ainult hea.