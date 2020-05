Zoomil värske konkurent: ka Messengeris saab nüüd videokonverentse teha

Facebook asus lahenduse arendamist pärast Zoomi peadpööritavat edu : kui detsembris oli Zoomil 10 miljonit kasutajat, siis aprillis oli see pandeemia ja kaugtöö tõttu suurenenud 300 miljonini.

Miljardär Marc Benioffi firma Salesforce ostis eelmise aasta aprillis Zoomi aktsiaid saja miljoni dollari eest, kui ettevõtte aktsiad esimest korda avalikkusele kättesaadavaks said. Alates sellest ajast on Zoomi aktsiad teinud märkimisväärset tõusu ja seega on Salesforce'i omandatud osa väärtus kasvanud kõigest aastaga 100 miljoni pealt hinnanguliselt 470 miljoni suuruseks.