Tähelepanu, kontoritöötajad, Microsoft tuleb uue tootega välja

Uues dokumendivormis saavad sisu muuta reaalajas kõik, kes äppi kasutavad. Kui see tuleb tuttav ette, pole see ime – reaalajas dokumendi muutmine käib praegu valdavalt google docsi rakendusega.

The Verge'ile intervjuu andnud Microsoft 365 üksuse juht Jared Sapato selgitas, et sisuliselt saab teha kõike, alates graafikutest kuni tekstiblokkideni, ühes kohas ning ei pea enam eri rakenduste vahel klõpsima. «Kujuta ette, et saad need legotükid paigutada ükskõik, kuhu soovid – meilidesse, vestlusesse, teistesse äppidesse,» ütles Sapato.