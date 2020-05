Aprillis purunes arvutimängude käiberekord

Aprilli edukaim arvutimäng oli värskelt turule tulnud Final Fantasy 7 Remake, mis jõudis selle aasta käibetabelis juba kolmandale kohale. Müügi edu saatis ka juba kuid turul olnud mängu Call of Duty: Modern Warfare. Kolmandale kohale jõudis Animal Crossing: New Horizons, mis on viimase aasta menukaim Nintendo Switchi mäng.

Nintendo Switchi müüdi 808 000, PS4 411 000 ja Xbox One’i 329 000 seadet. Kõik need näitajad on varasemate prognoosidega võrreldes umbes kahekordsed. Iseäranis silmapaistvad on need asjaolu tõttu, et mängukonsoolide põlvkond on läbi saamas.