Iiri võimud nõuavad Twitterile ja WhatsAppile kopsakaid trahve

Twitterit ähvardab trahv andmelekke pärast: nimelt on Iiri andmekaitsjad leidnud, et ühe admelekke puhul ei teavitanud Twitter inimesi õigeaegselt 72 tunni jooksul ning ei võtnud ette ka samme probleemi lahendamiseks. Dublinis asuv Data Protection Commission (DPC) saatis oma karistusettepanekud Euroopa Liidu andmekaitseosakonnale, kus siis Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad karistuse üle otsustada saavad, vahendab heise.de. Kui trahv tuleb, saab see soolane olema: Euroopa uut andmekaitseseadust rikkudes võib süüdlast ähvardada 20 miljoni eurone trahv – või alternatiivina summa, mis vastab 4% firma aastasest käibest. Twitteri puhul oli see mullu 3,46 miljardit dollarit. Samas – senimaani on Euroopa Liidu uue andmekaitseseaduse ajal suurtele internetikontsernidele tehtud vaid kaks trahvi. Esimese sai Saksamaal Facebooki tütarfirma selle eest, et ei teatanud, et neil on andmekaitsega tegelev töötaja vahetunud. Trahv oli 51 000 eurot. Teise ja oluliselt soolasema trahvi väänas Prantsusmaa andmekaitseorgan Google‘le: läbipaistmatuse eest tuleb Google‘l maksta 50 miljonit eurot.