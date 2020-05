Kanada kohtunik lubab jätkata Huawei juhi väljasaatmise juhtumiga

Otsuse kohaselt - mis ühtlasi purustab lootuse parandada lähiajal Kanada-Hiina suhteid - jätkub kohtuasi Mengi vastu pangapettuse süüdistuste punktides siiski Kanadas. Tegemist on olulise etapiga kogu väljaandmise juhtumis.

Kanada suhted oma suuruselt teise kaubanduspartneriga on pinevad alates 2018. aasta detsembrist, mil Vancouveris peeti USA nõudel kinni Huawei juht Meng Wanzhou.

Huawei esindab Hiina tehnoloogiaambitsioone ja firma on juba aastaid olnud Ühendriikide julgeolekumurede keskmes. Peking näeb Mengi vahistamist katsena Hiina tõusu takistada.

Meng on kautsjoni vastu vabastatud ning elab Vancouveris talle kuuluvas mõisas. Tema advokaatide sõnul osutavad USA presidendi Donald Trumpi kommentaarid sellele, et tema vastane kaasus on poliitiliselt ajendatud.