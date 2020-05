Tesla alustas soodusmüüki

Tesla Model X ja Model S saab kätte 5000 dollarit odavamalt, kirjutab Forbes. Soodsam Model 3 on aga vaid 2000 dollarit soodsam. See on aga väike kergendus potentsiaalsetele Tesla ostjatele sest Model 3 maksab nüüd 37 990 dollarit, lisade eest tuleb ka lisaraha välja käia, kallimate mudelite stardhind küündib aga 80 000 dollari juurde.