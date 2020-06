Minister tahab 5G sagedusala jagada neljaks

Ministri ettepaneku järgi jaotatakse sagedusvahemik 3410–3800 megahertsi planeeritud kolme asemel neljaks võrdseks sagedusloaks. Ministri hinnangul soodustab see konkurentsi, kuid samas aitab tagada sagedusressursi tõhusa kasutuse, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

«Peame hoidma turu avatuna võimalikult paljudele uutele arengutele ja pakkujatele. See aitab tagada jätkusuutliku ja mitmekesise teenuste valiku ka tänaseks olulisel määral muutunud majanduskeskkonnas,» märkis Siem.

Ministri sõnul näitas koroonakriis veelkord, kui oluline on Eestis heade sideühenduste olemasolu. «Samuti näitas kriis, et inimesed saavad edukalt töötada ka maapiirkondades, kuid selle peamiseks eelduseks on hea internetiühendus. Kuigi valitsus tegi olulise otsuse ja suunas kiire interneti püsiühenduse rajamiseks täiendavad 15 miljonit eurot, siis igale poole siiski kaabliga internet ei jõua ja peame tõstma ka õhu teel leviva andmeside kättesaadavust,» ütles Siem.

Eraldatav sagedusala jaotatakse neljaks osaks, mis on piisavalt suured, et võimaldada 5G tehnoloogiate andmemassiive. Täiendavalt jäetakse endiselt vabaks viies väiksem puhverala, et tagada kaitsejõudude seadmete häirevaba töö. Sageduste kasutuslubasid saavad riiklikul konkursil osta kõik huvilised sideettevõtjad nii Eestist kui mujalt.